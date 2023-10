Rotam apreende R$ 25 mil em crack e arma israelense em Apucarana

A Rotam da Polícia Militar (PM) estourou um depósito de entorpecentes em Apucarana, no norte do Paraná, e apreendeu mais de R$ 25 mil em drogas, a maior parte em crack "in natura". Chama a atenção que além de entorpecentes, a polícia também encontrou uma pistola israelense em posse dos traficantes. O flagrante ocorreu durante a Operação Saturação, em uma casa na Rua Ricardo Foganholi, no Jardim Licce, alvo de denúncias por tráfico de drogas.

continua após publicidade

Durante a ação policial, que contou com apoio de um cão de faro, a equipe iniciou a busca domiciliar sendo localizadas várias porções de crack devidamente embaladas e escondidas em uma bolsa, encontrada sobre um armário na cozinha. Mais adiante, a PM encontrou uma maleta em um dos quartos com mais porções de entorpecentes, como maconha e cocaína.

- LEIA MAIS: Rotam prende dois por tráfico no Residencial Sumatra III

continua após publicidade

Enquanto os policiais vistoriavam a casa, um carro se aproximou do local e ao perceber a presença da PM saiu em alta velocidade, sendo que os ocupantes lançaram objetos em um terreno vazio durante a fuga. Equipes que estavam do lado externo da residência iniciaram a perseguição e conseguiram abordar o veículo. Com os três ocupantes foi encontrada certa quantia em dinheiro não informada.

Durante buscas no terreno vazio, a PM encontrou uma pistola israelense G-Cherokee 9mm marca Jericho, arma utilizada pelas forças armadas de Israel e pela polícia israelense. No total, os entorpecentes apreendidos pesaram 410 de crack, 27 gramas de cocaína e 615 gramas de maconha, totalizando 1k052 gramas de drogas retiradas de circulação avaliadas em quase R$ 30 mil. Os três homens foram presos e encaminhados à 17ª Subdivisão Policial.

Siga o TNOnline no Google News