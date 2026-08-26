Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
TRÁFICO DE DROGAS

Rotam apreende maconha após fuga de suspeito em bairro de Apucarana

Porções do entorpecente e balanças de precisão foram achadas em uma casa alugada no Núcleo Marcos Freire

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Rotam apreende maconha após fuga de suspeito em bairro de Apucarana
Autor Droga e balanças de precisão foram apreendidas - Foto: Divulgação/PMPR

A Rotam, da Polícia Militar (PM), apreendeu na noite desta terça-feira (25) 171 gramas de maconha e duas balanças de precisão no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. A apreensão ocorreu após a fuga de um homem que abandonou o material em uma residência.

-LEIA MAIS: Homem ataca esposa com martelo e é contido pelos filhos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante um patrulhamento de rotina pela Rua Edmundo Henrique de Fauw, a equipe policial notou um rapaz que começou a correr assim que percebeu a aproximação da viatura. O suspeito entrou em um terreno, ignorou as ordens de parada dos policiais e conseguiu fugir pulando os muros dos fundos, desaparecendo em seguida.

O proprietário da casa principal autorizou a entrada da polícia para averiguação. Nada de irregular foi encontrado na residência da frente. No entanto, ao verificar um segundo imóvel que fica nos fundos do lote, os agentes conseguiram ver pela janela diversas porções de maconha já fracionadas e embaladas.

Como não havia resposta na casa dos fundos, os policiais entraram no local e recolheram a droga e as balanças, além de documentos pessoais pertencentes a dois jovens, de 20 e 22 anos. O dono do terreno confirmou aos agentes que o espaço dos fundos estava alugado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da cidade, que agora deve conduzir a investigação para identificar os responsáveis pelo entorpecente. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensão Apucarana drogas POLICIA MILITAR Reportagem
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV