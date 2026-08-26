Rotam apreende maconha após fuga de suspeito em bairro de Apucarana

Porções do entorpecente e balanças de precisão foram achadas em uma casa alugada no Núcleo Marcos Freire

A Rotam, da Polícia Militar (PM), apreendeu na noite desta terça-feira (25) 171 gramas de maconha e duas balanças de precisão no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. A apreensão ocorreu após a fuga de um homem que abandonou o material em uma residência.

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Durante um patrulhamento de rotina pela Rua Edmundo Henrique de Fauw, a equipe policial notou um rapaz que começou a correr assim que percebeu a aproximação da viatura. O suspeito entrou em um terreno, ignorou as ordens de parada dos policiais e conseguiu fugir pulando os muros dos fundos, desaparecendo em seguida.

O proprietário da casa principal autorizou a entrada da polícia para averiguação. Nada de irregular foi encontrado na residência da frente. No entanto, ao verificar um segundo imóvel que fica nos fundos do lote, os agentes conseguiram ver pela janela diversas porções de maconha já fracionadas e embaladas.

Como não havia resposta na casa dos fundos, os policiais entraram no local e recolheram a droga e as balanças, além de documentos pessoais pertencentes a dois jovens, de 20 e 22 anos. O dono do terreno confirmou aos agentes que o espaço dos fundos estava alugado.

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Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da cidade, que agora deve conduzir a investigação para identificar os responsáveis pelo entorpecente. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.