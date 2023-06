Rotam apreende dois adolescentes após perseguição na região central

Siga o TNOnline no Google News

A equipe Rotam do 10º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Apucarana, apreendeu dois adolescentes na noite desta sexta-feira, 23, na região central da cidade, após uma intensa perseguição a uma motocicleta que os menores utilizavam para tentar fugir da abordagem.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe Rotam realizava patrulhamento pela região central, quando avistou um grupo com motocicletas, uma delas sem a placa, e os condutores, ao verem a viatura policial, aceleraram com o intuito de não serem abordados.

Os policiais deram sinal de parada aos condutores que não obedeceram, iniciando uma perseguição. As motocicletas então tomaram rumos diferentes, e uma delas passou a ser acompanhada.

Segundo o relato policial, a todo momento o condutor da moto colocava em risco pedestres e outros veículos, não respeitando semáforos e preferências, por essa razão, foram feitos alguns disparos de munição em locais seguros.

Ao chegarem na Avenida São João, a dupla caiu com a motocicleta, sendo contidos e submetidos a busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado.

Condutor e garupa foram identificados, ambos com 16 anos. Diante dos riscos causados, foram apreendidos e encaminhados a 17°SDP para as providências cabíveis.

