Rotam apreende 807 kg de maconha após troca de tiros em Jandaia do Sul

A Rotam, de Apucarana, apreendeu 807,9 kg de maconha durante abordagem de suspeitos nesta quinta-feira (29) à noite no Parque Industrial Domingos Massa, em Jandaia do Sul. Duas pessoas foram presas em flagrante e devem responder por tráfico internacional de drogas. Houve troca de tiros entre os bandidos e a PM. Os criminosos usaram um dispositivo de fumaça em um dos veículos para tentar despistar os policiais.

Segundo informações da PM, equipes da Rotam, do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foram acionadas para prestar apoio à Polícia Federal (PF) na abordagem de veículos suspeitos após informação de que uma grande quantidade de entorpecente estaria sendo transportada da fronteira do Paraguai para a região.

O grupo de criminosos estava em três veículos, sendo que o batedor seria um GM Cruze, o carro de apoio um VW Gol e uma Toyota Hilux a responsável pelo transporte efetivo da droga. Os veículos vinham de Bom Sucesso em direção a Jandaia do Sul quando foram localizados.

No trevo de acesso da PR-466 com a BR-376, o Cruze foi avistado e um VW Gol parado mais à frente no acostamento. Na sequência, uma Toyota Hilux chegou em alta velocidade. Os ocupantes da caminhonete chegaram atirando nos policiais.

Houve perseguição e troca intensa de tiros. Os bandidos usaram dispositivo de fumaça para atrapalhar a ação policial. O condutor acabou abandonando a Hilux , onde foi encontrada uma grande quantidade de maconha. Ele fugiu em direção a uma mata próxima, mas acabou preso.

Os ocupantes dos demais veículos fugiram pela região e foram perseguidos pela PM. O Gol chegou a se envolver em um acidente na fuga. A Polícia Militar conseguiu prender dois suspeitos de 31 e 23 anos. Os veículos também foram apreendidos. Os demais integrantes conseguiram fugir e buscas continuam sendo feitas para localizá-los.

Foto por Divulgação/Rotam Bandidos bateram carro na fuga





