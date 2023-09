Rotam apreende 52 porções de crack em Apucarana; dois são presos

Siga o TNOnline no Google News

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (7) pela equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) em Apucarana, no norte do Paraná. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida. A ocorrência foi registrada na Rua José Fazano Neto, na região do Núcleo Habitacional Tancredo Neves.

Segundo a polícia, o local onde os suspeitos foram detidos é conhecido por ser um ponto de comercialização de entorpecentes. Eles foram abordados depois que jogaram um pote plástico que guardava 52 porções de crack e 20 'micro-tubos' contendo cocaína no interior.

Ainda de acordo com a PM, foram localizados em buscas pessoais 80 reais em espécie e um aparelho celular. Diante do flagrante, os homens foram presos e levados à 17ª Subdivisão Policial. As porções de entorpecentes foram apreendidas e também entregues na delegacia.

