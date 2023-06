Rotam acaba com “farra” de motociclistas no Fariz Gebrim; entenda

As motocicletas foram recolhidas ao pátio do 10° BPM

Policiais Militares da Rotam foram acionados na tarde deste domingo 18, para conter uma ocorrência de direção perigosa envolvendo diversos motociclistas na estrada da Juruba, na região do Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrências, alguns moradores afirmaram ter ouvidos disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais encontraram várias motocicletas realizando manobras e empinando, além de fazer muito barulho com estouros do escapamento.

Ainda segundo o boletim, vários indivíduos estavam equilibrando-se sobre uma roda da motocicleta, e ao avistarem a viatura policial, fugiram por diversos lugares. Três destas motocicletas entraram em uma rua sem saída e foram obrigadas a parar, sendo os motociclistas e garupas abordados.

Durante o trabalho da equipe, devido ao grande fluxo de pessoas e motocicletas, algumas pessoas acabaram por arremessar objetos contra a viatura. Os policiais precisaram revidar realizando 03 tiros com balas de borracha.

Foram lavradas as notificações pertinentes e as motocicletas foram recolhidas ao pátio do 10° BPM.

