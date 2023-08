Rotam aborda dupla em Apucarana e prende homem com arma de fogo

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, abordou uma dupla de homens nesta quinta-feira (10) e prendeu um deles por porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos foram encontrados na BR-376.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu a denúncia que um veículo GM Classic estaria no Contorno Sul da cidade e seus passageiros estariam armados. Diante da situação, a Rotam realizou um bloqueio tático na BR-376.

Assim que visualizaram o carro, os PMs deram voz de abordagem. O condutor, um homem de 33 anos, estava com um revólver Taurus calibre 32 com capacidade para seis tiros. No bolso do suspeito foram localizadas mais cinco munições. Nada de ilícito foi encontrado com o passageiro e ele foi liberado.

O motorista, no entanto, não possui a documentação necessária para a arma e fogo e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para as providências necessárias.

O GM Classic possui débitos administrativos e foi levado para o pátio do Detran. O condutor também não é habilitado.

