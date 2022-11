'Rosário pelo Brasil' é realizado neste sábado (26) em Apucarana

Da Redação

O momento de oração acontece na Praça do Platô da Catedral Nossa Senhora de Lourdes

Neste sábado (26), às 16 horas, será realizado um Rosário pelo Brasil, em Apucarana. O momento de oração acontece na Praça do Platô da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

"Nesta fase de crise, vamos orar pelo Brasil, clamando a poderosa intercessão de Nossa Senhora de Aparecida", escreveu um dos participantes do grupo no WhatsApp, em prol da Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

Missa para cardeal Aviz

Neste sábado (26), às 11 horas, serão celebrados os 50 anos de Jubileu de Ouro de ordenação presbiteral do cardeal Dom João Braz de Aviz, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, no norte do Paraná.

Nascido em Santa Catarina e criado em Borrazópolis, Dom João Braz foi padre em Apucarana por 22 anos (de 1972 a 1994) e bispo também. Atualmente, o cardeal Aviz é prefeito do dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, em Roma.

