Rompimento de rede pode causar desabastecimento em Apucarana

Da Redação

Sanepar alerta para uso racional da água

A Sanepar informa que rompeu uma das redes de distribuição de água de Apucarana nesta terça-feira (11). O rompimento pode afetar o abastecimento nas regiões dos bairros Colônia Novos Produtores, jardins Albino Biachi, Figueira, Gramados, Primavera, Santo Inácio, Sol Nascente e Solar Da Toscana, Loteamento Estrela Dalva, Núcleo Habitacional Bacarin, Núcleo Habitacional Nossa Senhora Aparecida, Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, Núcleo João Paulo I e II, Parque Industrial Oeste, Jardim Veneza, Parque São Jorge, Residencial Interlagos, Vilas Bom Retiro, Brasil, Dante, Duque De Caxias, Lebres, Martins, Regina, São Carlos, São Francisco, São Jorge, Swain e Vitória, Parque Industrial Galan, distrito de Pirapó e Adjacências.

As equipes trabalham no conserto da tubulação, devendo concluir até as 19h. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade no início da madrugada de quarta-feira (12) e será de forma gradativa.



Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice!



Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.



