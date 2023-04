Rompimento de rede afeta abastecimento em bairros de Apucarana

Da Redação

Imagem Ilustrativa

A Sanepar informa que um novo rompimento na rede de distribuição de água de Apucarana, norte do Paraná, ocorrido na manhã desta quarta-feira (12), pode causa o desabastecimento ou a oscilação de pressão em alguns bairros do município.

As equipes já trabalham no conserto da tubulação, que deve ser concluído até às 14 horas. A previsão é que o abastecimento retorne à normalidade no início da madrugada desta quinta-feira (13), de forma gradativa.

Os bairros que serão afetados são: Colônia Novos Produtores, jardins Albino Biachi, Figueira, Gramados, Primavera, Santo Inácio, Sol Nascente, Solar da Toscana, Loteamento Estrela Dalva, Núcleo Habitacional Bacarin, NH Nossa Senhora Aparecida, NH Osmar Guaraci Freire, Núcleo João Paulo I e II, Parque Industrial Oeste, Jardim Veneza, Parque São Jorge, Residencial Interlagos, vilas Bom Retiro, Brasil, Dante, Duque de Caxias, Lebres, Martins, Regina, São Carlos, São Francisco, São Jorge, Swain e Vitória, Parque Industrial Galan, distrito de Pirapó e adjacências





Orientações

Em situações como esta, a orientação da Sanepar é que o apucaranense faça uso moderado da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





Contato

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

