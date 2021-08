Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água

Da Redação

Apucarana terá abastecimento de água interrompido nesta terça.

A Sanepar comunica que o abastecimento de água na região central e em grande parte dos bairros de Apucarana deve ser prejudicado nesta terça-feira (10), devido ao rompimento da adutora que leva água da captação do Rio Caviúna até a estação de tratamento localizada na Vila Regina. O rompimento ocorreu no final da manhã nas proximidades do Parque da Redenção.

continua após publicidade .

Ainda não há previsão de concluir o conserto da tubulação, que é de grande diâmetro. Caminhões-pipa estarão à disposição de postos de saúde, hospitais e outros estabelecimentos.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água de maneira racional, evitando desperdícios.

continua após publicidade .

O desabastecimento deve atingir cerca de 70% da cidade. Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Moradores da Região Norte da cidade, atendidos por sistema de poços, não sofrerão desabastecimento.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.