Rompimento de adutora interdita rua na Vila Regina

Condutores e pedestres que forem transitar pela Rua Papa João XXIII, na Vila Regina, devem redobrar a atenção. Devido obras de reparo de uma adutora de água da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), trecho entre as ruas Emílio Cretuchi e Jerônimo Milano, estará totalmente bloqueado pelo menos até a próxima segunda-feira (27/12).

Para garantir a segurança, a Secretaria Municipal de Obras orientou a companhia a realizar as devidas sinalizações e colocação de tapumes no local. “É um trabalho de alta complexidade, que envolve escavação de parte do pavimento e do passeio, e além do bloqueio da via é necessário que seja realizado as devidas sinalizações de alerta à população e proteção do canteiro de obras”, frisa a engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras, frisando que além de acesso há vários bairros da região, a Rua Papa João XXIII possibilita acesso ao Contorno Norte de Apucarana e à zona rural, especialmente ao patrimônio rural do Barreiro.

O rompimento da adutora, segundo informou a Sanepar em comunicado, foi acidental e ocorreu no final de quarta-feira (22/12) durante obras de empresa terceirizada nas proximidades da Estação de Tratamento de Água da Vila Regina. “Assim que os trabalhos de reparo estiverem concluídos a companhia deverá comunicar de imediato a prefeitura para que possamos realizar a devida vistoria”, informa a secretária Ângela.

Além de remover e dar destinação ambiental adequada aos resíduos gerados pela obra, todos os custos recorrentes da recomposição do pavimento asfáltico e da calçada, no mesmo padrão existente, também serão de responsabilidade da Sanepar.