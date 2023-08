Rompimento de adutora afeta o abastecimento de água em Apucarana

Segundo a Sanepar, as regiões Norte, Leste e Central são as mais afetadas

O rompimento da adutora do Sistema Caviúna-Pirapó gera falta de água em Apucarana nesta quinta-feira (24). Segundo a Sanepar, as regiões Norte, Leste e Central são as mais afetadas.

Não há prazo para concluir o conserto da tubulação, que rompeu na área rural. Portanto, conforme a Sanepar, ainda não há prazo para normalizar a distribuição de água.

O desabastecimento ocorre em meio a uma onda de calor na região. Nesta quinta-feira (24), a máxima prevista é de 32ºC. Com as temperaturas altas, o consumo costuma aumentar.



Clientes sensíveis, como hospitais, creches e asilos, serão atendidos com caminhões-pipa. A Sanepar pede para a população economizar água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

ATENDIMENTO

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

