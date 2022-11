Rompimento de adutora afeta abastecimento em Apucarana

Da Redação

Um rompimento na adutora do sistema Caviúna/Pirapó ocorreu na madrugada desta terça-feira

Um rompimento na adutora do sistema Caviúna/Pirapó ocorreu na madrugada desta terça-feira (29), prejudicando o abastecimento de água em Apucarana. Segundo a Sanepar, o sistema afetado é responsável por 70% do abastecimento do município.

A estatal informa que, desde a madrugada, equipes estão empenhadas na normalização dos trabalhos, que deve ocorrer até o final do dia . Veja a nota na íntegra:

"A Sanepar informa que houve um rompimento na adutora do sistema Caviúna/Pirapó na madrugada desta terça-feira (29). Equipes trabalharam, desde então, e acabam de concluir o conserto. Os níveis dos reservatórios estão baixos e é possível que falte água, no sistema que atende 70% da cidade.

A população precisa economizar água, adiando serviços de limpeza e outros usos.

Contando com a colaboração da população, a previsão é de que a recuperação total do sistema ocorra até o final do dia.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula".

