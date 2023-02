Romaria reúne milhares de devotos em Apucarana; assista

Da Redação

Aproximadamente 15 mil pessoas participaram da quarta edição da Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da diocese de Apucarana e do município sede. Após dois anos, por causa da pandemia, a peregrinação voltou a acontecer presencialmente.

O Ginásio de Esportes Lagoão ficou lotado. Duas grandes tendas foram montadas no estacionamento do espaço e não havia nenhum lugar vazio. Fiéis de Apucarana e dos 35 municípios que integram a Diocese participaram do evento.

Antes da celebração, uma homenagem às vítimas da pandemia foi realizada e o momento foi de grande emoção. Impossível não se lembrar das pessoas que faleceram. O nome delas estava em uma urna aos pés da cruz durante a missa e fotos dos falecidos apareceram no telão.

A missa, que contou com a presença dos padres das 65 paróquias da diocese, foi presidida pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira. Depois da celebração, a multidão saiu em procissão do Lagoão até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Ao passar pela avenida Curitiba, os fiéis foram aspergidos com água benta vinda diretamente de Lourdes, na França, local onde a Virgem Maria apareceu.

“Nossa Senhora de Lourdes é tudo para mim. Minha mãe, pra quem eu recorro e peço proteção. Dessa vez, participei da Romaria somente para agradecer, agradecer pela vida, por ter passado pela pandemia e por estar aqui, em Apucarana, com a minha família. Foi tudo muito lindo, muito emocionante”, disse Sandra Regina Maroldi, romeira de Colorado.

Para o ano que vem, a Romaria já tem data marcada. "Superou nossas expectativas. Nós temos o privilégio de sermos a única catedral do Brasil dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. A mensagem que fica é de Esperança, a mãe sempre nos traz esperança, mesmo atravessando dias difíceis, a mãe está conosco, nos traz seu filho Jesus. Que possamos manter a esperança, a esperança vence todo o medo, todas as maiores dificuldades, a mensagem de Lourdes é de esperança. Em 2024, dia 11, dia da padroeira, dia de Nossa Senhora de Lourdes, será em um domingo e vamos poder realizar a romaria no dia Dela", explica o Bispo.

