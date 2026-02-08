Romaria Diocesana reúne milhares de pessoas em Apucarana

Milhares de fiéis se reuniram para participar da 7ª Romaria Diocesana que começou no final da tarde deste domingo (8) em Apucarana, no norte do Paraná. Com a expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas, o evento traz uma novidade este ano, com a caminhada realizada no período noturno. Romeiros iniciaram a concentração em frente à Paróquia Cristo Profeta e seguem em direção à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes.

Entre os devotos que participam da caminhada está Silvana, de 43 anos. Moradora de Arapongas e integrante da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, ela participa do evento pela sétima vez e destaca que o sentimento predominante é a gratidão. Sobre a mudança de horário, Silvana demonstrou entusiasmo com o novo formato. "Acredito que vai ser bem bonito, bem diferente e, por conta do calor e do sol, vai ser bem mais agradável", afirmou. Para ela, a caminhada sob o luar traz uma renovação na fé. "Acredito que vai ser bem interessante", afirmou.

Clovis Sabino dos Santos

A fé e a esperança por milagres também motivam os participantes, como é o caso de Clovis Sabino dos Santos, de 60 anos. Fiel da Paróquia Cristo Profeta, em Apucarana, Clovis encara sua quarta romaria com um propósito especial, pedir pela saúde da mãe. "Um pedido especial para Deus é que ele sare a minha mãezinha", relatou emocionado. Para ele, a procissão luminosa será um momento de conexão espiritual única. "Acho que é um privilégio. A gente vai pegar um pouquinho das estrelas e os anjos lá assistindo a gente adorar o Filho, adorar a Mãe e adorar o Pai", declarou sobre a expectativa para o trajeto.

Romaria

A decisão da Diocese de realizar a procissão à noite busca reproduzir a mística das famosas procissões luminosas do Santuário de Lourdes, na França. O tema deste ano, “Maria, Saúde dos Enfermos”, reforça o caráter devocional da caminhada, que contará com o uso de velas e momentos de silêncio. Mais de 70 ônibus de 36 municípios da região são esperados para o evento, que abre o calendário pastoral da Diocese.

Foto: Lis Kato/TNOnline

O ponto alto da programação será a Missa Campal na Catedral Basílica, acompanhada por uma orquestra e um coro de 500 vozes. Para acomodar o público, a organização alugou 15 mil cadeiras, posicionadas na praça central. A estrutura de apoio inclui equipes médicas, ambulâncias e a distribuição gratuita de água. Na chegada, uma "Feirinha da Padroeira" oferece alimentos e artigos religiosos aos visitantes.





Foto: Lis Kato/TNOnline

Em razão da estrutura montada em frente à Catedral e do trajeto da procissão, o trânsito na região central de Apucarana sofre alterações desde a noite de sábado (07). A orientação das autoridades locais é que os motoristas evitem as imediações da Praça Rui Barbosa até a conclusão do ato devocional, previsto para o final da noite.



