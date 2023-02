Romaria de Nossa Senhora de Lourdes vai reunir fiéis em Apucarana

Da Redação

Um grande número de pessoas é esperado no evento

Apucarana sedia neste domingo (05), a 4ª Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da diocese e do município sede. O evento será realizado no Complexo esportivo José Antônio Basso (Lagoão) com missa às 9 horas, seguida de procissão até a Catedral. Um grande número de pessoas é esperado no evento. O TNOnline vai transmitir ao vivo a Romaria.

Esse ano a romaria traz algumas novidades. Logo no cerimonial de abertura acontece uma homenagem para as vítimas da pandemia. “É necessário recordarmos aqueles que padeceram frente a covid-19. Nós tivemos aqui na Diocese de Apucarana três padres que morreram de covid, além inúmeras lideranças de pastorais que faleceram. Pessoas que me ajudaram a organizar a 1ª Romaria diocesana em 2020. Também em nome dessas pessoas é que rezamos e celebramos essa 4ª edição”, explica padre Anderson Bento coordenador geral da romaria.

De acordo com o padre, os fiéis que participarem receberão uma capelinha de Nossa Senhora de Lourdes.

“Queremos repetir aquilo que São João, o apóstolo vivenciou aos pés da cruz, quando Jesus antes de morrer fala “Eis aí a sua mãe” e o evangelista recorda que a partir de então ele levou nossa senhora para a casa. Nós iremos vir até a romaria diocesana e depois queremos levar também nossa senhora para a nossa casa, então o senhor bispo vai dar a benção dessas capelinhas e depois nós vamos levar essa imagem para casa e montar um espaço especial em nossa casa para ela”, disse.

Segundo padre Anderson, a romaria é o maior evento que a diocese de Apucarana realiza anualmente e por isso uma grande estrutura para acolher bem todos os peregrinos foi planejada. São esperadas 65 paróquias distribuídas em 35 municípios.

O TNOnline transmite ao vivo a Romaria, para assistir, basta acessar o site ou o Facebook.



A PÉ

Entre os peregrinos que vem para romaria estão cerca de 80 moradores de Califórnia que vão seguir a pé o caminho entre os dois municípios. O percurso de 20 quilômetros será percorrido a partir das 5 horas. O ponto de partida dos fiéis será a Paróquia São Francisco de Assis, igreja matriz da cidade.

Quem organiza a peregrinação é o aposentado Francisco Paulo da Costa, de 60 anos, que também é ministro da igreja e comemora a possibilidade de fazer a caminhada. “Essa é a segunda vez que participamos e estamos animados em poder fazer esse percurso andando novamente”, completa.

