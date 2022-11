Romance: casal que se reencontrou após 20 anos vive em Apucarana

Da Redação

Uma história de amor daquelas que até parece de filme. Em Apucarana mora um casal que se reencontrou após 20 anos. Ana Paula Cruz, quando ainda criança, ao olhar para Waldecir Gava, sabia que ele seria o amor da vida dela.

A chef patissier Ana Paula, de 51 anos, morava em Kaloré, no Vale do Ivaí, quando conheceu Gava, porém, na época, não existia nenhuma possibilidade de romance. "Nós fomos criados na mesma rua, nossas famílias moravam em Kaloré, me lembro bem, eu tinha apenas 9 anos quando olhei para uma amiga minha e disse: Ainda vou me casar com ele. Até hoje minha amiga lembra dessa história", conta. Na época dessa conversa, Gava tinha 18 anos. "Então já se vê que era impossível, eu era uma criança, mas era meu sonho de criança", relembra Ana Paula.

Ana Paula conta que Gava se mudou para Ponta Grossa após passar no vestibular - ele é dentista - e a família dele foi viver em Apucarana. O tempo passou e, quando ela tinha 16 anos, os dois se reencontraram em Kaloré. "Na hora que vi ele pensei: Voltou pra mim. Nós conversamos, porém, ele tinha a vida dele em Ponta Grossa. Ele voltou pra lá, passou o tempo e fiquei sabendo que ele iria se casar. Chorei muito e fui embora para o Mato Grosso fazer minha vida, não queria ficar por perto e correr o risco de encontrá-lo", conta.

Ela estudou, se formou, mudou para Curitiba e, aos 30 anos, se casou, teve um filho, que hoje tem 19 anos. Após sete anos, o relacionamento chegou ao fim. "Meu casamento foi ótimo, nossa relação era ótima, porém acabou. Nossa separação foi tranquila e hoje somos amigos, temos uma ótima relação", conta.

Após 20 anos sem pisar em Apucarana, ela veio para a cidade ajudar uma amiga e a vida a surpreendeu.

"Eu estava no centro de Apucarana, e ao cruzar uma rua na Avenida Curitiba, para o meu espanto e graças ao destino, nos encontramos na rua. Ele passou por mim, deu uma piscadinha e até olhou para trás, isso fez parecer que meu estômago estava cheio de borboletas. O tempo tinha passado, mas percebi naquele momento que o sentimento não" - Ana Paula, chef patissier - Ana Paula, chef patissier

Ana Paula e Gava conversaram e ela perguntou se ele estava solteiro. "Ele me disse que estava separado há dois anos e eu já estava há seis anos e meio. Me lembro até hoje a data desse encontro, 27 de dezembro de 2012".



A chef patissier largou tudo em Curitiba e veio para Apucarana. Em março de 2013 eles já estavam morando juntos e seguem felizes, vivendo uma verdadeira história de amor. "Eu estava super bem profissionalmente em Curitiba e vim para cá por amor. Vivemos um amor de adultos. Viajamos, nos divertimos, recentemente nos mudamos para um apartamento novo, e parecemos que estamos na lua de mel", destaca.

Para aqueles que não acreditam no amor, Ana Paula deixa um conselho. "É preciso acreditar, as vezes, por ouvir muito a opinião dos outros, acabamos nos confundindo. Então é preciso ouvir somente a sua cabeça, ser sincera com você mesma. É preciso se amar muito para também amar de verdade outra pessoa", finaliza.

