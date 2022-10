Rogério "Febem" conta sua trajetória no skate no Papo TN

Da Redação

Rogério "Febem", de Apucarana

O skatista apucaranense Rogério "Febem", de Apucarana, conta um pouco sobre sua trajetória no esporte durante entrevista ao Papo TN deste domingo, 23. O atleta que já ganhou diversos campeonatos dentro e fora do Brasil, levando o nome da cidade, relembra títulos importantes, como foi o início no esporte e até mesmo curiosidades, como a origem do apelido, "Febem".

O atleta também fala sobre a importância de fomentar o esporte na região e sobre uma organização que está mobilizando, junto a outros representantes do skate na cidade, a União dos Skatistas de Apucarana, que visa implementar melhorias para a prática e o acesso ao esporte, promovendo campeonatos e incentivando novos talentos.

O Papo TN vai ao ar neste domingo, a partir das 17h, através do site TNOnline, redes sociais e canal no YouTube.

