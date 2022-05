“Rodovias urbanas” ganham faixas elevadas em Apucarana

Da Redação

Visando garantir a segurança de pedestres e controlar o excesso de velocidade dos veículos, a Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), implantou travessias elevadas em dois pontos críticos em trechos urbanos de rodovias.

Na Avenida Minas Gerais, na região Leste, o equipamento substitui uma antiga lombada nas imediações da Praça Melvin Jones, na região da Vila Nova. “Este quebra-molas já estava bastante desgastado e não cumpria efetivamente com sua função. Além de critérios técnicos, a instalação desta travessia elevada atende a um clamor de comerciantes e moradores desta região”, justifica Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan.

O trecho atendido conta ainda com um ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo. “A Avenida Minas Gerais é a via com maior número de atropelamentos de Apucarana e esta travessia elevada vai garantir maior segurança aos pedestres na transposição da via”, assegura Mendes.

Já na Avenida Governador Roberto da Silveira, região Oeste, a travessia elevada foi construída nas imediações de uma loja de materiais de construção, próximo ao cruzamento com a Rua Vivaldos José Teixeira, proximidades do Jardim Paineiras. “É um trecho que conta com inúmeras empresas e um ponto de ônibus também bastante utilizado. A travessia elevada vai garantir maior segurança aos pedestres e contribuir para a redução da velocidade por parte dos veículos, que era bastante acentuada neste trecho”, pontuou Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan, reforçando que o equipamento também era uma reivindicação popular. “Moradores, empresários e trabalhadores”, disse.

O prefeito Júnior da Femac pede que os usuários redobrem a atenção ao passar pelas novas travessias elevadas. “Tudo que é novo necessita de um período de adaptação. Os locais estão devidamente sinalizados, mas é importante uma atenção maior para que se garanta a segurança de todos”, solicitou o prefeito.

Outros locais – Na semana passada outras regiões de Apucarana com grande fluxo de pedestres ganharam travessias elevadas. Os equipamentos foram implantados nas imediações do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo (sendo um na rua José Francisco Ferreira e outro na rua Izidoro Cerávolo), um na Rua Professor João Cândido Ferreira para atender ao Espaço das Feiras e Escola Nossa Senhora da Alegria, um no Colégio Nossa Senhora da Glória (Rua Lapa) e outro na Avenida Central do Paraná, junto ao Fórum da Justiça do Trabalho. O serviço é executado por uma empreiteira especializada contratada por licitação, com acompanhamento do Departamento de Engenharia de Tráfego do Idepplan.