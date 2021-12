Da Redação

Rodoviária de Apucarana será reformada em 2022

Em 2022, a cobertura do Terminal Rodoviário João Batista Boscardin Júnior, de Apucarana, passará por reformas, após 26 anos. A licitação para contratar empresas de engenharia e arquitetura para executar o serviço abre no dia 18 de janeiro através da Secretaria de Obras. O investimento previsto pela Prefeitura de Apucarana e pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) é de R$1 milhão.

De acordo com Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan, são 4.600 m² de telhado, que nunca passaram por reformas desde que foi construído e precisa de reparos. "A cobertura da rodoviária é a parte essencial para que o local funcione normalmente. Registramos infiltrações e vazamentos nos últimos tempos É um grande espaço, por isso o valor de investimento. Mesmo assim, vamos tentar o melhor preço para essa obra", explica

Conforme Mendes, a reforma será realizada em várias etapas, começando pela parte de impermeabilização. "Primeiro será retirada a antiga impermeabilização da cobertura e colocada uma nova. Depois, serão aplicadas mantas asfáltica, instalados rufos e calhas novos, aplicados o primer, entre outros procedimentos para que o telhado fique novo para uso", explica.



Ainda conforme Mendes, essa reforma será necessária por conta de novas empresas que pretendem vir para o município no próximo ano. "Com a retomada da economia, novas empresas querem trazer seus guichês para dentro do terminal, criando novas linhas para novos destinos pelo Brasil, como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros", complementa.

Carlos também comenta sobre a continuidade das obras no local em 2023. "Neste ano, pretendemos dar continuidade às reformas, mas desta vez, na parte interna. Por enquanto, por ser uma espaço grande, ficaremos na cobertura da rodoviária em 2022", acrescenta.

Rodoviária foi construída há 26 anos

O Terminal Rodoviário de Apucarana João Batista Boscardin Júnior foi inaugurado em 1995, na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana. O local recebe diariamente centenas de passageiros que embarcam em ônibus de rotas intermunicipais e interestaduais, além de pessoas que circulam pelo transporte metropolitano. Anteriormente, em 1962, a rodoviária funcionava na Rua Rio Branco, na área central de Apucarana.