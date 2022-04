Rodoviária de Apucarana é isolada após invasão de cachorros

Da Redação

Quatro cães que apareceram no Terminal Rodoviário João Batista Boscardin Júnior, em Apucarana, na tarde deste domingo (17), assustaram passageiros e trabalhadores do local. Os cachorros entraram no prédio e decidiram 'descansar' no chão, entre as cadeiras de um dos portões de embarque do local. Assustados, por conta do tamanho dos cães, populares acionaram a Guarda Civil Municipal, através do 153 e pediram ajuda.



continua após publicidade .

Segundo o Comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) Alessandro Carleti, uma equipe foi até o local e isolou a rodoviária. "Após isolar o local garantindo a segurança da comunidade, nossa equipe deu apoio a um funcionário do Canil para capturar os cães. Também solicitamos apoio do Corpo de Bombeiros, que cortaram o cadeado da lanchonete de onde os cães são oriundos para poder abrigar os animais", explicou.

Ainda segundo o comandante da GCM, um dos cães estava mais agressivo, representando perigo. Já os outros estavam tranquilos. A ocorrência transcorreu normalmente, sem nenhum prejuízo aos agentes ou aos animais.

continua após publicidade .

Veja parte do atendimento realizado na ocorrência:

null - Vídeo por: Reprodução