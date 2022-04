Rodotrem com soja tomba no Contorno Sul, em Apucarana

Da Redação

Um rodotrem Scania carregado com soja tombou na manhã desta quinta-feira (31), no pontilhão do Contorno Sul, próximo ao Canil Municipal, em Apucarana, no Norte do Paraná.

De acordo com o motorista, de 35 anos, o rodotrem, com placas de Sonora (MT), trafegava sentido Maringá/Curitiba, quando em uma curva se desprendeu da carreta traseira e acabou tombando na curva. Parte da carga foi derramada na pista.

O homem não sofreu ferimentos e espera para que um guincho retire o veículo do local para que ele possa seguir viagem até o Porto Paranaguá. O rodotrem é de uma empresa de grãos do Mato Grosso.