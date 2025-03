Rodolfo participa do Seminário Nacional de Consórcios de Saúde

A diretora geral do Consórcio, Letícia Cristina Bento e o secretário municipal de Saúde de Apucarana, Guilherme de Paula, também participaram do evento.

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, participou como representante do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (Cisvir) nestes dias 24 e 25 de fevereiro de 2025, na Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), do Seminário Nacional de Consórcios Públicos e Regionalização do SUS, no Rio de Janeiro (RJ). A diretora geral do Consórcio, Letícia Cristina Bento e o secretário municipal de Saúde de Apucarana, Guilherme de Paula, também participaram do evento.

O encontro que reuniu especialistas, gestores e pesquisadores, aconteceu na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), com o objetivo de promover reflexões sobre o papel dos consórcios públicos de saúde como instrumentos de apoio à gestão e organização regional de ações e serviços de atenção especializada, além de discutir os desafios dos arranjos consorciais existentes para a governança do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante as conferências foram abordados aspectos essenciais dos consórcios públicos de saúde, evolução e contribuições para a gestão e organização regional de serviços de saúde. Os debates visaram mostrar como os consórcios públicos podem contribuir para a reduzir as desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde, explorando inovações organizacionais, modelos de gestão e tipos de serviços prestados e como os consórcios públicos podem fortalecer a gestão cooperativa e integrada do SUS.

“A saúde pública é um dos grandes desafios em qualquer região do país. Nosso consórcio de Saúde-CISVIR tem que avançar mais pra cuidar bem das pessoas e prestar um atendimento de qualidade. Por isso, participo desse importante evento para ouvir outras experiências que existem no Brasil em busca das soluções que também podemos aplicar” afirma o diretor do CISVIR e prefeito de Apucarana Rodolfo Mota.

