Rodolfo Mota participa de encontro político na Acia

Rodolfo Mota esteve na sede da Acia nesta segunda-feira (26)

Mais um encontro político foi promovido por diretores e demais associados da sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) na noite desta segunda-feira (26). Desta vez o convidado foi o candidato a deputado estadual Rodolfo Mota (União Brasil) que apresentou propostas e recebeu uma pauta unificada de reivindicações de interesse da cidade e da região.

A conversa com o candidato, assim como com demais postulantes a cargos eletivos, foi pautada a partir de sugestões dos associados, com demandas na área de infraestrutura, saúde, segurança educação, tecnologia, economia e legislação, entre outras.

Mota destacou a importância de eleger um deputado estadual genuinamente apucaranense. De acordo com o candidato, que é advogado e professor universitário, o município está há 30 anos sem eleger um candidato ao cargo que seja, de fato, "nascido e vivido na cidade".

"Isso tem a ver com o desenvolvimento da nossa cidade, tem a ver com comércio, indústria, atração de novas empresas, geração de oportunidades e novos empregos. Apucarana que há 10 anos atrás estava na 20ª posição na participação do ICMS do Estado, que é um imposto que pode medir a atividade econômica do município, e esse ano ocupa a 27ª posição. A previsão é que no próximo ano esteja na 28ª. Como pode Apucarana ser a 11ª do Estado em população e ser a 28ª na participação do ICM, alguma coisa não está bem", aponta.

O candidato prometeu que, se for eleito, vai brigar por Apucarana na Assembleia Legislativa do Paraná para correr atrás do prejuízo causado pela falta de industrialização e de geração de oportunidades.

Vou ser deputado para ser uma voz forte na assembleia - RODOLFO MOTA, candidato a deputado estadual, - RODOLFO MOTA, candidato a deputado estadual,

O encontro faz parte de uma agenda política idealizada pela Acia visando ouvir todos os candidatos a deputado estadual e federal de Apucarana sobre suas propostas de trabalho e, ao mesmo tempo, apresentar aos candidatos uma pauta unificada de reivindicações de interesse da cidade e da região. A associação já recebeu os candidatos a deputado federal Beto Preto (PSD) e Stela Maris Santini (PSDB) e o candidato a deputado estadual Paulo Vital (PSD).

