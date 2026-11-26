O prefeito de Apucarana (PR), Rodolfo Mota (União), participou na manhã desta quinta-feira (26), em Brasília, de uma reunião com o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União). O encontro, que também contou com a presença do senador Nelsinho Trad (PSD), reuniu o presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), além de outros 13 gestores municipais de diversas regiões do país.

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Durante a agenda institucional, a comitiva entregou ao presidente do Senado um documento com 17 reivindicações prioritárias para as administrações municipais. Entre os principais temas debatidos estiveram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, o financiamento da mobilidade urbana, incluindo a proposta de tarifa zero aos finais de semana, e os reflexos da reforma tributária e do fim da escala 6x1 sobre os serviços e as finanças das prefeituras.

A pauta apresentada foi construída de forma conjunta pelos gestores durante a 90ª Reunião Geral da FNP, realizada na capital federal nesta quarta-feira (25), com a presença de mais de 100 prefeitos. O documento cobra a revisão dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a ampliação de recursos federais para saúde e educação e o apoio às cidades no enfrentamento das mudanças climáticas. Na área da saúde, os prefeitos alertaram para possíveis perdas nos repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) diante das alterações previstas no pacote de ajuste fiscal, reivindicando ainda compensação pelas quedas de arrecadação e alívio nos encargos previdenciários.

Em relação às mudanças trabalhistas, a entidade defendeu o estabelecimento de regras de transição para a implementação da escala 5x2 nos contratos municipais, de modo a não comprometer a manutenção de serviços essenciais à população, como o transporte público e a limpeza urbana.

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Segundo o prefeito Rodolfo Mota, que faz parte da diretoria executiva da FNP, a tarifa zero do transporte público e a PEC da Segurança são dois pontos pontos muito importantes para Apucarana. “Nós decidimos apresentar esses 17 pontos para o presidente do Senado, com destaque para a tarifa zero aos finais de semana prometida pelo presidente Lula. Somos totalmente a favor, mas os municípios precisam de repasse da União para que isso possa acontecer. Sobre a PEC da Segurança, que permite que os municípios criem suas polícias, nós queremos acessar os mesmos fundos e recursos que os estados e união acessam para custear a segurança pública”, disse.

Ao receber as demandas, Davi Alcolumbre também sinalizou aos gestores a abertura de uma sessão especial na Casa para debater os assuntos apresentados pela Frente, em data que ainda será definida.