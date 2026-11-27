Garantir recursos federais para viabilizar a tarifa zero no transporte coletivo aos finais de semana e assegurar aos municípios acesso aos fundos de financiamento da segurança pública. Essas foram duas das principais pautas defendidas pelo prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, em reunião nesta quinta-feira (26), em Brasília, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vice-presidente de Relações Institucionais da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), Rodolfo Mota integrou a comitiva liderada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, presidente da entidade, que entregou a Alcolumbre 17 reivindicações dos municípios.

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O prefeito de Apucarana destacou que a ampliação dos serviços prestados à população precisa ser acompanhada de uma distribuição adequada dos recursos públicos. “Nós decidimos apresentar esses 17 pontos para o presidente do Senado, com destaque para a tarifa zero aos finais de semana prometida pelo presidente Lula. Somos totalmente a favor, mas os municípios precisam de repasse da União para que isso possa acontecer”, afirmou.

Outra preocupação manifestada pelo prefeito de Apucarana está relacionada à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e às condições financeiras dos municípios para assumir novas atribuições. “Sobre a PEC da Segurança, que permite que os municípios criem suas polícias, nós queremos acessar os mesmos fundos e recursos que os estados e a União acessam para custear a segurança pública”, ressaltou.

Durante o encontro, Rodolfo Mota também agradeceu a Davi Alcolumbre pela aprovação da PEC 66/23, que estabeleceu novas regras para o pagamento de precatórios e a renegociação de dívidas previdenciárias dos municípios. O prefeito de Apucarana teve atuação decisiva na articulação pela aprovação da proposta por meio da FNP. “Graças à PEC, hoje a gente vai ter condições de poder cuidar melhor das pessoas”, afirmou Mota, em vídeo publicado pelo presidente do Senado em suas redes sociais. “Ouvindo o prefeito de Apucarana e outras lideranças municipais sobre demandas e desafios das gestões locais”, escreveu Alcolumbre no Instagram.

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Rodolfo Mota participou diretamente das articulações junto ao governo federal pela inclusão do dispositivo que permite a renegociação das dívidas dos municípios com a União. O artigo 4º, que ficou conhecido em Brasília como Emenda de Apucarana, contou com a participação do prefeito na elaboração do texto. Paralelamente à aprovação da PEC, Mota conduziu a renegociação da dívida histórica de Apucarana com a União, junto à Caixa Econômica Federal, reduzindo a dívida de R$ 1,25 bilhão para R$ 454,87 milhões.

A comitiva foi liderada pelo prefeito de Porto Alegre e presidente da FNP, Sebastião Melo, e reuniu gestores de oito estados brasileiros. Além da mobilidade urbana e da segurança pública, o documento entregue a Alcolumbre contempla demandas relacionadas ao financiamento da saúde e da educação, aos impactos da reforma tributária, à mudança na jornada de trabalho, ao equilíbrio das contas municipais e ao fortalecimento do pacto federativo.

Como encaminhamento da reunião, Davi Alcolumbre propôs a realização de uma sessão especial no plenário do Senado Federal, para que os prefeitos possam apresentar suas demandas e discutir soluções com os parlamentares. Conforme informações da Agência Senado, a expectativa é de que o debate aconteça ainda em dezembro, em data a ser definida.

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