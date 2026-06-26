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POLÍTICA

Rodolfo Mota anuncia mudanças no secretariado municipal de Apucarana

As mudanças atingem as secretarias de Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços e Relações Institucionais

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 20:19:26 Editado em 26.06.2026, 20:19:19
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O prefeito de Apucarana (PR) Rodolfo Mota oficializou nesta sexta-feira (26), em evento no gabinete municipal, mudanças na composição do secretariado, com alterações nas pastas de Meio Ambiente, da Indústria, Comércio e Serviços, e de Relações Institucionais. Com a saída de Diego Silva, assume a Secretaria de Meio Ambiente o gestor ambiental Leandro Gustavo Pires, que passa a integrar a administração municipal vindo da iniciativa privada. Já as secretarias anteriormente conduzidas por Emerson Toledo terão gestão cumulativa, sem ônus ao Município, pelo superintendente de Indústria e Comércio e gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz (Indústria, Comércio e Serviços), e pelo chefe de Gabinete, Maikon Willian Silva Tavares (Relações Institucionais). Assista ao vídeo no início da matéria.

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Rodolfo Mota anuncia mudanças no secretariado municipal de Apucarana
AutorAnúncio foi realizado no gabinete municipal - Foto: TNOnline/Gabriela Jacuboski

O anúncio contou com a participação do vice-prefeito Marcos da Vila Reis, demais secretários municipais e dos vereadores Moisés Tavares, Luciano Facchiano e Pablo da Segurança. O prefeito Rodolfo Mota destacou que as mudanças fazem parte do processo e foram motivadas por novos desafios assumidos pelos então secretários. “Quero agradecer muito ao Diego Silva e o Emerson Toledo pelo trabalho realizado ao longo desse um ano e meio de mandato. Diego foi uma grata surpresa. Quando chegou, assumiu uma missão desafiadora e mostrou muita disposição, comprometimento e capacidade de organização, contribuindo para estruturar a pasta e avançar em projetos importantes”, pontuou o prefeito.

Rodolfo Mota também apresentou o novo secretário e desejou sucesso. “Tenho certeza de que o Leandro chega para somar. A equipe que está aqui conhece a realidade e vai continuar esse processo de transformação, pois é um amigo de longa data e um profissional capacitado para a função”, disse.

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A contribuição de Emerson Toledo na estruturação de projetos e na articulação de recursos para o Município também foi enaltecida. Segundo o prefeito, durante o período à frente das secretarias, Toledo teve participação na construção e encaminhamento de 171 projetos, que resultaram na busca por mais de R$ 200 milhões em convênios, emendas e projetos de investimentos para Apucarana. “Quero agradecer ao Toledo pelo trabalho realizado. Foram muitos projetos, muitas articulações e um esforço importante para buscar recursos e oportunidades para o nosso município. Esse trabalho deixa um legado e contribui para que Apucarana continue avançando”, afirmou o prefeito, desejando sucesso a ambos ex-secretários nos novos desafios.

Emerson Toledo assumirá uma assessoria junto ao deputado federal Filipe Barros, pré-candidato ao Senado Federal. Bastante emocionado, agradeceu a oportunidade de fazer parte da gestão de Apucarana e relembrou sua trajetória na vida pública, incluindo os oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Cambira. “Administrar é uma paixão minha. Saber que aquilo que a gente faz pode transformar a vida das pessoas é algo que não tem preço. Levo comigo muita gratidão por tudo que vivi aqui, pelo acolhimento da equipe e da população de Apucarana. Acredito muito no trabalho que o Rodolfo, o Marcos e toda essa equipe estão construindo, com uma visão de gestão que coloca as pessoas em primeiro lugar. Saio muito grato a Deus e com a certeza de que novos desafios fazem parte da caminhada”, afirmou.

Diego Silva, que assumirá função na Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, também deixou seu agradecimento. “Quero agradecer ao prefeito Rodolfo Mota, à primeira-dama Karine, ao vice-prefeito Marcos, aos secretários, vereadores, servidores e à população de Apucarana pelo acolhimento. Quando vim de outra cidade (Rolândia), existia uma expectativa, uma pergunta sobre quem era essa pessoa que estava chegando, mas fui muito bem recebido e aprendi a gostar muito dessa cidade”, afirmou.

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“Encontramos muitos desafios, mas conseguimos avançar porque tivemos uma equipe comprometida e o apoio do prefeito. Não lembro de ter recebido um não quando buscávamos soluções. Sempre tivemos autonomia para fazer o certo, com responsabilidade e pensando no melhor para a cidade. Já participei de outras administrações, mas nunca vivi um ritmo de trabalho e uma parceria como essa. A gente aprende todos os dias. Apucarana tem um prefeito comprometido, dedicado e com vontade de fazer o certo. Encerrando esse ciclo, levo muita gratidão, respeito e a certeza de que a amizade continua. Onde eu puder ajudar, Apucarana pode contar comigo”, completou.

O novo secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, agradeceu o convite do prefeito Rodolfo Mota e afirmou estar motivado para contribuir com o desenvolvimento de Apucarana, com foco na gestão ambiental e no atendimento à população. “É uma honra poder participar do governo de Apucarana. Agradeço muito ao prefeito Rodolfo pelo convite e estou muito entusiasmado em poder desenvolver essa função, buscando o desenvolvimento da nossa cidade, cuidando das pessoas e principalmente do meio ambiente, que será a nossa principal causa a partir de agora”, afirmou.

Leandro destacou o trabalho realizado pelo ex-secretário Diego Silva e ressaltou que a continuidade dos avanços na pasta será um dos principais desafios. Segundo ele, a organização dos processos e o atendimento das demandas da população estarão entre as prioridades.

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Quem é o novo secretário – Natural de Apucarana, Leandro Gustavo Pires é formado em Administração de Empresas pela antiga Fecea (atual Universidade Estadual do Paraná – Unespar), possui pós-graduação em Gestão Ambiental pela Faculdade de Mandaguari e especialização em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atualmente, cursa disciplinas de mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Toledo.

Com experiência na iniciativa privada, no setor de nutrição animal, Leandro também possui trajetória ligada ao agronegócio e à gestão ambiental, além de experiência como professor de ensino superior nas áreas de gestão ambiental e agronegócio. “Sou natural de Apucarana, tenho muito carinho por essa cidade e fico muito feliz em poder retornar e contribuir agora dentro da administração municipal. A gente sabe da responsabilidade e está muito animado com o trabalho que será desenvolvido”, completou.

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Apucarana PR desenvolvimento municipal Leandro Gustavo Pires Meio Ambiente Mudanças no Secretariado prefeito Rodolfo Mota
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