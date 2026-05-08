Rodolfo diz que curso de medicina consolida Apucarana como polo universitário

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (MDB), afirmou nesta sexta-feira (08) que a criação do curso de medicina consolida o município como um polo universitário. Ele participou da solenidade de assinatura do decreto de criação da graduação pelo governador Ratinho Junior (PSD) no campus local da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Veja o vídeo



A solenidade contou também com a presença do deputado federal Beto Preto (PSD), ex-secretário de Saúde do Paraná, um dos responsáveis pela conquista do curso, e também do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, entre outras autoridades regionais e estaduais.





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Rodolfo discursa durante evento em Apucarana - Foto: Foto: Lis Kato/TNOnline Rodolfo discursa durante evento em Apucarana - Foto: Foto: Lis Kato/TNOnline





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"São quatro campus privados, estadual e federal, com mais de 30 cursos de graduação, pós-graduação e mestrado em Apucarana", disse. Segundo o prefeito, a instalação do curso também vai representar investimentos na própria Unespar em Apucarana e também fortalecer a economia do município.

"Esse (o curso de medicina) é um grande passo para a história de Apucarana, para história da Unespar e vai trazer consequências muito boas em todas as áreas da nossa cidade de Apucarana", completou o prefeito.