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APUCARANA

Rodolfo comemora aprovação do PL que cria fundo com verba para a Defesa Civil

Vereadores aprovaram criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil nesta sexta-feira (25)

Escrito por Da Redação
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A criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMPDEC) é o principal passo estratégico e burocrático para garantir a reconstrução de Apucarana após o temporal com ventos de até 125 km/h que atingiu a cidade na última segunda-feira (21). A afirmação é do prefeito Rodolfo Mota, que acompanhou pessoalmente a aprovação unânime do Projeto de Lei nº 155/2026 pela Câmara Municipal no início da noite desta sexta-feira (25).

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O chefe do Executivo destacou que, para além do trabalho nas ruas, como a remoção de árvores e a distribuição de lonas,com a nova lei, a prefeitura passa a ter um orçamento exclusivo para receber transferências diretas dos governos estadual e federal.

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"A nossa gestão de crise, essa operação de guerra, não envolve só o atendimento da assistência e a limpeza da cidade. É também uma organização financeira e burocrática. O Governo do Estado do Paraná não reconhece o que está acontecendo aqui se a nossa equipe da Defesa Civil não fizer toda a documentação necessária", explicou Mota.

Rodolfo comemora aprovação do PL que cria fundo com verba para a Defesa Civil
AutorFoto: Louan Brasileiro / TNOnline

O prefeito comparou o novo fundo às pastas já existentes na administração pública. "A prefeitura tem os recursos separados por área: saúde, educação, infraestrutura. E agora nós criamos, dentro das contas da prefeitura, uma área específica para esse momento e eventualmente outros que a gente vai enfrentar", detalhou.

Diante do cenário de devastação material, Rodolfo Mota ressaltou o fato mais importante da tragédia: não houve vítimas fatais. "O prejuízo é milionário para a prefeitura, cidadãos e empresas. Mas isso a gente vai recuperar. Graças a Deus, nenhuma vida se perdeu. Isso sim é irreversível", concluiu o prefeito, reiterando que o trabalho de assistência social nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) continuará por tempo indeterminado.

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