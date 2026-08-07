Rodolfo celebra empréstimo de R$ 30 milhões e agradece vereadores da base

Prefeito fez questão de agradecer Tiago Cordeiro, Moisés Tavares, Facchiano, Pablo da Segurança e Sidney da Levelimp, que aprovaram a proposta









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A aprovação do projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Apucarana a contratar um empréstimo de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal foi comemorada pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) na noite desta sexta-feira (07). Em sessão extraordinária, a Câmara Municipal avalizou a matéria com seis votos favoráveis, garantindo os recursos por meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

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Após a votação, o chefe do Executivo foi até a Câmara e fez questão de agradecer os parlamentares que apoiaram a proposta e firmou o compromisso de dividir os méritos das futuras obras. Em entrevista, Rodolfo Mota destacou que a aprovação reflete um projeto em comum para o município. O gestor nominou os aliados e reforçou o alinhamento das lideranças do seu grupo político.

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"Quero agradecer o vereador Thiago, vereador Moisés, vereador Facchiano, vereador Sidney, vereador Pablo, e o vereador Caldeira. Os seis vereadores que, junto conosco, têm essa visão de que Apucarana tem pressa, tem que colocar o dinheiro, tem que fazer o investimento em asfalto novo, em maquinário."

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Mota também afirmou que a participação da base não será esquecida durante as entregas à população. O prefeito enfatizou que fará questão de dar o crédito aos parlamentares aliados.

"Eu tenho certeza que quando nós formos entregar o asfalto novo do João Paulo, nós vamos dizer para as pessoas: 'Aqui está a participação desses vereadores'. Quando a gente for colocar o maquinário novo para atender um agricultor, nós vamos dizer: 'Aqui tem o trabalho e a concordância e a visão desses seis vereadores que votaram favoravelmente a essa matéria'."

Onde será gasto o dinheiro

Os R$ 30 milhões devem ser destinados a obras de recape, asfalto novo, além da compra de dois ou três maquinários e caminhões. Segundo o prefeito, há pressa para a execução da pavimentação em bairros como João Paulo, Guaraci, Sol Nascente, Jardim Ponta Grossa, Jardim Apucarana e Jardim das Flores, visando antecipar os problemas causados pelo período de chuvas e o fenômeno El Niño.

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Para justificar a capacidade de endividamento do município, Rodolfo Mota ressaltou a saúde financeira da atual gestão. A liberação da verba ocorrerá na modalidade de "desembolso", conforme a execução ao longo de cerca de um ano.

"A Apucarana, pela primeira vez na sua história, tem nota A em relação às suas contas públicas. E é por isso que nós temos a condição moral, a condição técnica e o argumento para poder captar esses valores."

Como votaram os vereadores

O projeto de lei (PL 131/2026) foi aprovado um dia após a realização de audiência pública que buscou esclarecer dúvidas da população sobre a operação de crédito. Os votos favoráveis vieram de Sidnei da Levelimp (MDB), Luciano Facchiano (Agir), Thiago Cordeiro (PDT), Moisés Tavares (Avante), Gabriel Caldeira (União) e Pablo da Segurança (Cidadania).

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Já os vereadores Lucas Leugi (PSD), Guilherme Livoti (Novo), Eliana Rocha (Solidariedade) e Odarlone Orente (PT) se posicionaram contra. O presidente da Casa, Danylo Acioli (MDB), não votou, pois o regimento exige sua manifestação apenas em empates. Contudo, ele criticou a medida, afirmando que a dívida chegará a R$ 50 milhões e cobrando responsabilidade com o dinheiro público, utilizando uma analogia automotiva para alertar sobre os riscos de crédito fácil.

Durante a tramitação, antes da votação principal, a base do prefeito conseguiu derrubar, por sete votos a três (com o apoio de Guilherme Livoti), um parecer da Comissão de Justiça, assinado por Odarlone Orente, que apontava inconstitucionalidade do projeto. Também foi rejeitada, pelo mesmo placar, uma emenda de Lucas Leugi que tentava incluir expressamente o prefeito, o vice, o secretário da Fazenda e os vereadores favoráveis como avalistas da dívida.





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