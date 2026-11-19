Encontro realizado nesta quinta-feira (19), no Cine Teatro Fênix, reuniu entidades e movimentos sociais para debater a importância do 20 de Novembro





O combate ao racismo e a luta por igualdade racial foram os principais temas de uma roda de conversa realizada nesta quinta-feira (19), no Cine Teatro Fênix, em Apucarana. Promovido pela Central de Movimentos Populares de Apucarana, em conjunto com diversas entidades e movimentos sociais, o encontro teve como objetivo ampliar a reflexão sobre o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), e destacar que a luta contra o preconceito racial é um compromisso de toda a sociedade.

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Durante o encontro, o coordenador municipal da Central de Movimentos Populares, Paulo Pessi, destacou que a data representa um momento de reflexão sobre as desigualdades que ainda atingem a população negra brasileira. Para ele, o 20 de Novembro não deve ser tratado apenas como uma homenagem, mas como uma oportunidade de discutir problemas estruturais da sociedade.

“Ele representa emancipação para o povo pobre, preto e discriminado”, afirmou Pessi. O coordenador também alertou para a existência de um racismo que, muitas vezes, não é reconhecido por quem o pratica. “Infelizmente, nós estamos em um país racista sem racistas. Tu perguntar na rua: eu sou racista? Não, eu não sou. Mas, quando vai ver o salário de um homem negro, por exemplo, comparado com um homem branco, é 40% menor”, pontuou.

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Pessi também chamou a atenção para a falta de representatividade negra em setores importantes da sociedade. Segundo ele, mesmo sendo maioria da população brasileira, pessoas negras ainda encontram dificuldades para ocupar espaços de destaque no mercado de trabalho e em posições de liderança.

“Na base da pirâmide social são as mulheres negras. Nós, negros e negras, somos a maioria da população brasileira. Só que eu não vejo isso representado nos bancos, um gerente negro, médicos, professores, na sua grande maioria, são pessoas brancas”, destacou.

Apesar das desigualdades, o representante ressaltou os avanços conquistados pelo movimento negro, especialmente por meio das políticas de cotas raciais, que ampliaram o acesso da população negra ao ensino superior. “Hoje tu vê médicos, advogados, juízes, negros e negras. A gente vê uma população muito potente, essa meninada que está dentro das universidades. Então eu acho que isso aí é um avanço incomensurável para a população brasileira”, afirmou.

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Foto: TNOnline Foto: TNOnline

Data vai além de um feriado

Representando o Movimento Apucaranense da Consciência Negra, a psicóloga e professora Mara Prats ressaltou que a roda de conversa representa uma oportunidade de dar visibilidade a um tema que, segundo ela, ainda enfrenta tentativas de apagamento na sociedade.

“Representa a oportunidade de falar a respeito de um assunto que ainda a sociedade brasileira quer apagar, que é sobre a negritude”, afirmou. Mara lembrou que a conquista do feriado nacional de 20 de Novembro foi resultado de uma longa trajetória de mobilização dos movimentos negros. Para ela, as novas gerações têm a responsabilidade de manter viva essa história e continuar a luta por direitos.

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“Nós, enquanto negros, em respeito a esse pessoal que teve um trabalho muito grande, um enfrentamento muito grande, nós temos a obrigação de estar à frente, sempre relembrando isso”, declarou.

A professora também reforçou que a luta não se limita ao reconhecimento histórico, mas envolve a garantia de oportunidades iguais e a ocupação de espaços na sociedade. “O movimento negro tem que estar junto, ocupando os espaços, porque a luta sempre é desigual”, disse.

Ao falar sobre as reivindicações do movimento, Mara destacou que a igualdade deve ser o principal objetivo. “A gente nem está pedindo a reparação, porque se a gente levar a sério na reparação, daí vai complicar muito. Então é a igualdade”, afirmou.

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Zumbi dos Palmares e a resistência negra

Outro ponto abordado durante a conversa foi o significado histórico do 20 de Novembro, data que marca a morte de Zumbi dos Palmares, uma das principais referências da resistência negra contra a escravidão no Brasil.

Mara explicou que a escolha da data representa o reconhecimento da luta e da resistência da população negra, em contraposição a uma narrativa histórica que durante muito tempo priorizou o 13 de Maio, dia da assinatura da Lei Áurea.

“Não foi a morte dele que começou a luta, foi o ápice para essa luta, porque ela já existia”, explicou, ao destacar que Zumbi estava à frente de uma resistência coletiva, construída também por outras pessoas que viviam no Quilombo dos Palmares.

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Para Paulo Pessi, a reflexão proposta pelo Dia da Consciência Negra precisa envolver toda a sociedade. “O negro resolve sozinho? Claro que não. É o conjunto da sociedade, principalmente as pessoas brancas”, afirmou.

Ele acrescentou que o objetivo não deve ser apenas apontar responsáveis, mas encontrar caminhos para superar o preconceito. “Eu acho que é um dia para refletir. Não achar culpados. Nós temos que achar soluções”, concluiu.

Participação de entidades

A roda de conversa contou com a participação da Central de Movimentos Populares, Movimento Apucaranense da Consciência Negra, Diversidade Plural Cultural, Afrente, FAMMAR, UMMAR, APP Sindicato, Cura em Flor, CMPIR, COCAP, Terreiro de Umbanda Caboclo Pena Dourada, Pastoral Afro e Stivar.

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A iniciativa reforçou a importância da união entre os movimentos sociais na defesa dos direitos humanos, no enfrentamento ao racismo e na construção de uma sociedade com mais respeito, representatividade e igualdade.



