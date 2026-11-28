Arrecadação será destinada a ações assistenciais no município, com apoio da Prefeitura, da Secretaria da Cultura e da Casa da Cultura

A 6ª edição do Rock Solidário movimenta a Praça CEU, em Apucarana, neste domingo (29), a partir das 14h. O acesso ao evento ocorre mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, com orientação para que o público priorize outros produtos e evite levar sal.

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Voltado a combinar música, atitude e engajamento social, o encontro reúne grupos ligados ao rock e ao metal ao longo da tarde. Integram a programação confirmada as bandas Slow Death, Hellaty, Lado Beco, Elappidae, Engrenagem Torta, Fetos em Curto e Ride On.

Os mantimentos reunidos durante a tarde serão repassados a iniciativas de assistência e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade. A realização conta com apoio da Casa da Cultura de Apucarana, da Prefeitura de Apucarana e da Secretaria Municipal da Cultura.