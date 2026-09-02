Rocam recolhe moto com chassi raspado após flagrar piloto sem CNH em Apucarana

Uma motocicleta em situação totalmente irregular foi apreendida pela Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (1º), no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana. O veículo apresentava chassi adulterado, placa falsa e era conduzido por um rapaz que não possuía carteira de habilitação.

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A ocorrência foi registrada na Rua Papagaio. Uma equipe da Rocam patrulhava a região quando suspeitou de dois homens na moto, principalmente após os policiais notarem que o piloto utilizava uma tornozeleira eletrônica. Durante a revista pessoal aos ocupantes, que têm 20 e 21 anos, nada de ilegal foi encontrado.

No entanto, ao vistoriar a Honda CG 125, os policiais constataram uma série de infrações. Além de o condutor não ser habilitado, o veículo estava com a numeração do chassi apagada e exibia uma placa falsificada da cidade de Luziânia (GO).

Pela numeração do motor, que estava intacta, a equipe descobriu que a moto já havia sido baixada no sistema de trânsito do Estado de Goiás — ou seja, deveria ter sido retirada definitivamente de circulação e vendida apenas como sucata.

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Diante do flagrante, a motocicleta foi apreendida e guinchada até o pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar para os procedimentos legais. Os ocupantes foram liberados no local, já que não havia mandados de prisão ou materiais ilícitos com eles.