Rocam realiza abordagem e apreende pedras de crack em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na tarde desta quarta-feira (7), por volta das 14h45 a equipe ROCAM, da Polícia Militar de Apucarana, realizou a abordagem de quatro suspeitos na Praça Interventor Manoel Ribas e apreendeu 30 pedras de crack. Um deles foi preso.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava um patrulhamento pelo centro da cidade, quando notou um casal suspeito. Junto com eles estavam mais dois homens. Ao perceberem os policiais, um deles jogou algo no chão.

- LEIA MAIS: Homem anuncia assalto e rouba R$ 200 de farmácia em Ivaiporã

continua após publicidade

Ao revistarem os três homens e a mulher, os militares não encontraram nada de ilícito. Porém localizaram a caixinha de cigarro que foi jogada por um dos homens. Dentro do objeto foi encontrada 30 pedras de crack prontas para serem vendidas. A droga totalizou 3,3 gramas.

Com esse mesmo suspeito, a polícia encontrou R$63,90 em notas variadas e 1 aparelho celular. Diante dos fatos, o autor juntamente com a droga, o dinheiro e o celular foram encaminhados até a 17ª SDP para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News