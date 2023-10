Rocam prende rapaz de 21 anos e apreende moto adulterada em Apucarana

A equipe Rocam da Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 21 anos e apreendeu uma motoneta com o número do chassi e motor alterado durante a Operação Saturação no início da tarde desta segunda-feira, 30.

A equipe realizava patrulhamento pela região do Jardim América, em Apucarana, quando avistou um homem que, ao perceber a presença policial, mostrou nervosismo, desceu da motocicleta e a empurrou atrás de um carro estacionado. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o jovem, porém o motociclista tem passagem pela polícia.

Porém, ao vistoriar a moto, notou-se que a placa parecia falsa, fora dos padrões, e a tarjeta da cidade não batia com as informações do sistema. Além disso, o número do chassi e do motor também estava alterado. O rapaz informou à polícia que adquiriu a moto cerca de duas semanas atrás, após a troca do veículo que ele possuía.

