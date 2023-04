Rocam prende quadrilha envolvida com tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quadrilha foi encaminhada para a delegacia

Quatro homens foram presos pela Rocam da Polícia Militar (PM), no final da tarde desta quarta-feira (26), pelo crime de tráfico de drogas, em uma residência que estava sendo usada para a venda de entorpecentes, na região do Conjunto Habitacional Sumatra, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, populares já haviam denunciado que o local estava sendo usado para o tráfico de drogas. A equipe realizava patrulhamento pela Rua João Maria de Oliveira e visualizou um homem abrindo o portão da casa, onde haviam mais suspeitos no interior.

-LEIA MAIS: Polícia Civil prende servidor público com munição de uso restrito

continua após publicidade .

Diante das denúncias, a Rocam deu voz de abordagem aos homens. Um suspeito, de 23 anos, que estava saindo da casa, tentou fugir pela rua, mas acabou sendo abordado pela equipe. Com ele, foram encontradas 15 pedras de crack. Conforme a PM, o jovem já havia sido preso há quatro dias.

Os outros três criminosos tentaram fugir pelo muro dos fundos da residência, mas também foram abordados pela equipe policial. Um deles, de 19 anos, se identificou como proprietário da casa. Um outro, de 20, que possuí diversas passagens criminais, disse à equipe ser amigo dos demais. Um terceiro, de 27, tentou se passar por outra pessoa, mas acabou sendo descoberta sua identidade verdadeira e foi verificado que ele estava com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Após ser notada a condição precária em que a residência se encontrava, os policiais militares realizaram buscas no local, que estava sendo utilizado apenas como “biqueira”, e foi encontrado um pote caído no quintal com R$ 72 em notas trocadas, 12 porções de maconha, mais 8 de crack, um pino de cocaína e dois celulares.

continua após publicidade .

Os suspeitos assumiram à Rocam que estavam praticando o tráfico de drogas no local. Eles foram presos e encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial. Os entorpecentes foram apreendidos.

fonte: Reprodução Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos

Siga o TNOnline no Google News