Rocam prende mulher procurada por tráfico em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A abordagem aconteceu nesta quarta

Uma mulher, de 55 anos, que era procurada por tráfico de drogas, foi presa em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (10). A equipe Rocam, da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela Rua Dédalos na Vila Nova e flagrou a suspeita.

continua após publicidade .

Contra ela havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela vara de execuções de Apucarana. A mulher foi presa e levada para a 17ª Subdivisão Policial.

- LEIA MAIS: Adolescente empina moto na frente da PM e fogo em alta velocidade

continua após publicidade .

Outra prisão

Deputada de Goiás denuncia crime que tem apucaranense como suspeito

A tentativa de feminicídio registrada no início da noite de terça-feira (9) em Londrina, que feriu com gravidade uma mulher de 32 anos e tem como suspeito um apucaranense de 26 anos, considerado foragido, está ganhando repercussão nas redes sociais. A deputada federal Silvye Alves, do União Brasil de Goiás, está denunciando o suposto autor em um post em suas redes sociais. Com mais de 1,3 milhão de seguidores e atuante em pautas relacionadas à violência contra mulher, a deputada pede apoio dos órgãos de segurança no caso e sugere que aos seus seguidores compartilharem a informação na tentativa de localizar o rapaz. Para ler mais, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News