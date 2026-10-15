Rocam prende homem em Apucarana por dívida de pensão de R$ 26 mil

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) no Solo Sagrado, em Apucarana, devido ao não pagamento de pensão alimentícia. A prisão foi realizada pela equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) durante um patrulhamento de rotina no endereço do suspeito.

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Os policiais já tinham conhecimento do mandado de prisão civil em aberto, expedido pela Vara da Família de Apucarana. O valor acumulado da dívida alimentar é de R$ 26.019,15.

De acordo com o Cabo Pacheco, da Rocam, a abordagem ocorreu de forma pacífica após a equipe encontrar o morador. "A nossa equipe Rocam, ciente de um mandado de prisão em desfavor de um masculino de 32 anos, residente no loteamento Solo Sagrado, durante um patrulhamento pelo endereço de moradia deste masculino, a equipe visualizou o mesmo", relatou o policial.

O homem foi cientificado da ordem judicial no momento da abordagem. "Após ser chamado e abordado, a equipe informou a ele sobre a existência desse mandado, um mandado de prisão expedido pela Vara da Família de Apucarana. Uma prisão civil pela falta de pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 26.019,15", explicou o cabo.

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O detido não resistiu à ação policial. "Após ele ser informado sobre a existência desse mandado em aberto, foi dado voz de prisão a ele, que foi então encaminhado à cadeia pública de Apucarana, onde foi dado fiel cumprimento ao mandado", concluiu Pacheco.

