Rocam prende foragido e suspeito de assaltos em Apucarana

Da Redação

O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial

Um homem, de 26 anos, foragido da Colônia Penal de Maringá e suspeito de cometer roubos em Apucarana foi preso no final da tarde desta quarta-feira (8), no Núcleo Habitacional Tancredo Neves.

continua após publicidade .

De acordo com o soldado Everton Pacheco, da Rocam da Polícia Militar (PM), além de ser fugitivo, o homem estaria envolvido em assaltos que aconteceram em Apucarana. "Ele já é conhecido no meio policial, foragido da Colônia Penal de Maringá, e a nossa equipe tinha conhecimento que ele era procurado e estaria em uma casa na região do Tancredo Neves. Nossa equipe realizava patrulhamento quando flagrou o suspeito que foi abordado. Ele também é suspeito de cometer assaltos na região do Jardim Marissol e já repassamos as informações para a Polícia Civil. Ele tem tatuagens que são bem parecidas com a dos envolvidos nos roubos. Ele cumpre pena por tráfico de drogas e roubos que aconteceram em lotéricas e Correios do Vale do Ivaí", explicou.

O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial. Ele pode ser transferido para Maringá, pois estava detido na Colônia Penal. Nesta quarta-feira, quatro homens procurados pela Justiça foram presos em Apucarana e cidades da região.

continua após publicidade .

Um dos assaltos que o suspeito teria participado aconteceu no dia 29/5. Ladrões, um armado com garrucha, agrediram uma família, proprietária de uma lanchonete. Eles fugiram em bicicletas com dinheiro e celulares das vítimas.