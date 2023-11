Rocam de Apucarana prende jovem que completou 18 anos há 4 dias

O jovem já era um conhecido da polícia por estar no meio do tráfico de drogas, porém, nesta quarta-feira (22), foi a primeira vez que foi preso pelo crime. Isso porque ele completou 18 anos de idade há quatro dias. A ocorrência, conduzida pela Rocam da Polícia Militar (PM), aconteceu no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana, norte do Paraná.

Conforme explica a equipe policial, o jovem estava na Rua das Pombas, local onde há uma grande movimentação de comercialização de entorpecentes, em uma atitude suspeita. Após uma aproximação dos policiais, o rapaz jogou ao chão um pote de chicletes, que guardava sete porções de cocaína e R$ 90.

Diante do flagrante, o criminoso foi detido e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. Em outras oportunidades, quando ainda era menor de idade, ele foi apreendido diversas vezes por tráfico, segundo a Rocam. O dinheiro e a droga também foram entregues na delegacia.

