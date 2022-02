Da Redação

Rocam de Apucarana apreende maconha e prende traficante

A equipe Rocam da Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu mais de 600 gramas de maconha nesta quarta-feira (16). O traficante, de 23 anos, e um usuário de drogas, de 19 anos, foram presos no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman.

A equipe recebeu denúncias de que uma pessoa, já conhecida no meio policial, estava vendendo drogas no bairro. Durante patrulhamento, os policiais da Rocam flagram o suspeito entregando algo para um homem.

Conforme a Rocam, o usuário de drogas foi abordado, com ele, os policiais encontraram maconha e o rapaz confessou que havia comprado o entorpecente por R$30.

O traficante tentou fugir da abordagem, pulando o muro da casa em que vive, que fica bem próxima do local da abordagem. Ainda de acordo com a Rocam, o homem foi encontrado na residência e com ele havia dinheiro, que seria da venda de drogas.

A Rocam acionou o canil e durante buscas os cães e policiais encontraram tabletes de maconha em dois terrenos, próximo de onde os suspeitos estavam. Diante do flagrante, os dois homens foram levados para a delegacia.

Ainda nesta quarta, a PM apreende uma grande quantidade de pedras de crack.

