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APUCARANA

Rocam apreende motocicleta irregular após passageiro sem capacete cair do veículo

Condutor não possuía CNH e o passageiro, visivelmente embriagado, caiu da moto durante a abordagem policial

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 08:04:54 Editado em 20.06.2026, 08:30:28
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Uma equipe da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam) apreendeu uma motocicleta Honda CG 125 Titan com diversas irregularidades administrativas e adulteração de característica na Vila Nova, em Apucarana. A ação ocorreu durante um policiamento de presença no bairro, após os policiais flagrarem o passageiro do veículo andando sem capacete. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passageiro acabou caindo da garupa devido ao estado de embriaguez.

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De acordo com o relato policial, a equipe iniciou um breve acompanhamento com os sinais luminosos e sonoros acionados assim que notou a ausência do item de segurança no passageiro. Durante o trajeto, o condutor começou a demonstrar dificuldades para manter o equilíbrio. Ao encostar o veículo, o passageiro caiu no chão devido ao seu estado de alcoolemia.


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Rocam apreende motocicleta irregular após passageiro sem capacete cair do veículo
AutorO condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Divulgação/PM

Os envolvidos foram identificados como dois homens, de 27 e 31 anos, que já possuem registros criminais anteriores. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista pessoal, mas nenhum item ilícito foi encontrado com os suspeitos.

Além da falta de habilitação do condutor, a motocicleta apresentava pendências administrativas e uma alteração na cor original. O tanque do veículo, que originalmente deveria ser azul, estava coberto por uma capa preta, omitindo a característica real da motocicleta registrada nos sistemas de trânsito.

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Ao todo, foram lavradas quatro notificações de trânsito pelas irregularidades constatadas no local. A motocicleta foi recolhida e conduzida ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar para os procedimentos cabíveis.

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´polícia Apucarana irregularidade motocicleta transito
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