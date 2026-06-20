Rocam apreende motocicleta irregular após passageiro sem capacete cair do veículo







Uma equipe da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam) apreendeu uma motocicleta Honda CG 125 Titan com diversas irregularidades administrativas e adulteração de característica na Vila Nova, em Apucarana. A ação ocorreu durante um policiamento de presença no bairro, após os policiais flagrarem o passageiro do veículo andando sem capacete. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passageiro acabou caindo da garupa devido ao estado de embriaguez.

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De acordo com o relato policial, a equipe iniciou um breve acompanhamento com os sinais luminosos e sonoros acionados assim que notou a ausência do item de segurança no passageiro. Durante o trajeto, o condutor começou a demonstrar dificuldades para manter o equilíbrio. Ao encostar o veículo, o passageiro caiu no chão devido ao seu estado de alcoolemia.





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O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Divulgação/PM O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Divulgação/PM

Os envolvidos foram identificados como dois homens, de 27 e 31 anos, que já possuem registros criminais anteriores. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista pessoal, mas nenhum item ilícito foi encontrado com os suspeitos.

Além da falta de habilitação do condutor, a motocicleta apresentava pendências administrativas e uma alteração na cor original. O tanque do veículo, que originalmente deveria ser azul, estava coberto por uma capa preta, omitindo a característica real da motocicleta registrada nos sistemas de trânsito.

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Ao todo, foram lavradas quatro notificações de trânsito pelas irregularidades constatadas no local. A motocicleta foi recolhida e conduzida ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar para os procedimentos cabíveis.