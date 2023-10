Rocam apreende Honda Biz em Apucarana; homem é conduzido à delegacia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe da Rocam da Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta e conduziu um homem para a delegacia de Apucarana nesta quarta-feira (25). A ocorrência foi registrada na Rua Belo Horizonte, no Jardim Diamantina.

continua após publicidade

Segundo os policiais militares, a placa de uma Honda Biz chamou a atenção deles por ser diferente do padrão do Detran. Ao verificar mais a motoneta, eles identificaram que o chassi estava suprimido e numeração do motor estava fora de ordem.

-LEIA MAIS: Motorista de 31 anos fica ferido após capotamento em Apucarana

continua após publicidade

O veículo estavam em frente a uma residência. A Rocam chamou o morador, que informou que comprou a Biz através do Facebook por um valor pequeno.

Diante da suspeita da motocicleta ser produto de furto ou roubo, o responsável foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. Ele pode responder pelo crime de receptação. A Biz também foi deixada na delegacia.

Siga o TNOnline no Google News