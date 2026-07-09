Rocam apreende duas motos com irregularidades graves em Apucarana

A equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar de Apucarana tirou de circulação duas motocicletas com diversas irregularidades na noite desta quarta-feira (8). Os casos distintos ocorreram no Jardim Franca e na área central do município, resultando no recolhimento dos veículos ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 20h, na Rua Jardinópolis. Durante patrulhamento de rotina, os policiais cruzaram com uma Honda CG 125 Titan trafegando em alta velocidade e com o escapamento aberto. O condutor, natural de outro estado e com passagens pela polícia, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a vistoria, a PM descobriu que o veículo utilizava uma placa de Santa Rosa do Sul (SC) adulterada e apresentava chassi e motor com numeração suprimida. Segundo o cabo Tom Pacheco, da Rocam, a fraude foi identificada pelas características físicas do emplacamento. “Em checagem, nós constatamos que a placa do veículo é falsa, ela era confeccionada nos padrões antigos ainda. Sentimos falta ali do lacre e de algumas informações que deveriam conter na estampagem, o que ali já chegamos à conclusão de que aquela placa tratava-se de uma placa falsa”, detalhou o policial.

A verificação apontou que a motocicleta era uma sucata de leilão baixada pelo sistema de trânsito de Santa Catarina, e não um veículo furtado. Pacheco explicou o motivo da adulteração: “A placa é falsa porque, a partir do momento que o Detran faz o leilão desses veículos baixados, ele destrói as placas originais. Esses veículos, que devem ser retirados, foram leiloados e adquiridos para que fossem feitas retiradas de peças, e não poderiam estar circulando novamente dentro das cidades”. O veículo foi apreendido e as medidas administrativas foram tomadas.

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Segunda apreensão

Mais tarde, por volta das 23h, a equipe realizou uma nova abordagem na Rua Oswaldo Cruz. O alvo foi uma Honda NX Falcon, cujo condutor cruzou a via preferencial em alta velocidade sem parar. O homem já era conhecido no meio policial, com passagens e denúncias envolvendo tráfico de drogas.

Além de constatar que o suspeito não possuía CNH válida, a motocicleta apresentava infrações graves de trânsito. “A equipe constatou então que esse masculino não era habilitado, estava inabilitado pelo sistema, dizendo que ele deveria reiniciar o processo de habilitação, ou seja, ele perdeu a habilitação dele por outras situações de trânsito”, relatou o Cabo Pacheco.

A vistoria no veículo revelou adulterações perigosas para o trânsito. O policial pontuou o que foi encontrado: “Foram identificadas diversas irregularidades como pneus remolds, que é proibido a utilização em motocicletas, falta de sinalização de setas, luz de freio e de uso de lâmpada de led no farol”. A moto também foi recolhida ao pátio do 10º BPM e todas as notificações cabíveis foram lavradas.