Rocam apreende dois menores e prende um homem por tráfico em Apucarana

A equipe da Rocam, da Polícia Militar (PM), prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes na tarde desta quarta-feira (13) pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Rua da Paz, no Núcleo Habitacional da Fraternidade, em Apucarana, no norte do Paraná.

Os policiais informaram que os três suspeitos foram abordados e, em busca pessoal, foram encontradas duas porções de crack com os menores de idade e uma com o maior. Também foram localizados 258 reais em dinheiro trocado.

Diante da suspeita, cães do Canil do 10º BPM foram acionados e conseguiram localizar em uma sacola plástica mais três porções da droga no mesmo tipo de embalagem.

Pelo flagrante, os adolescentes foram apreendidos. O homem, conhecido no meio policial, foi preso e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

