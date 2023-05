Rocam apreende adolescente e pedras de crack em bairro de Apucarana

Da Redação

Apreensão aconteceu neste sábado

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas, em Apucarana, norte do Paraná. A equipe Rocam, da Polícia Militar (PM), encontrou pedras de crack com o jovem, neste sábado (13).

A PM realiza patrulhamento pela Rua Pato Branco, no núcleo Marcos Freire e flagrou o suspeito perto de entulhos, então foi abordado. Próximo de onde ele estava os policias encontraram 15 pedras de crack, já embaladas para a venda.

O jovem confessou que vendia cada pedra por R$10. Ele foi apreendido e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

