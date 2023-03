Risco de tempestades segue elevado no Sul devido a sistema frontal

Da Redação

Apucarana, por exemplo, deve registrar chuva nesse fim de semana

O fim de semana será chuvoso no Sul do Brasil. E o que explica essa instabilidade, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), é a atuação de um sistema frontal nessa região. Devido a isso, os municípios do estado paranaense, por exemplo, devem registrar pancadas ao longo deste sábado (4) e domingo (5).

Ainda conforme o instituto meteorológico, chuvas devem ocorrer já entre a madrugada e a manhã deste dia em cidades do noroeste, oeste e sudoeste do Paraná. Nas demais regiões, a instabilidade aumenta de forma mais significativa a partir da tarde, com risco para ocorrência de tempestades.

Apucarana, norte do Estado, pode registrar chuva intensa ao longo deste sábado. De acordo com o Simepar, existe uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98% para o município, além de uma precipitação acumulada de 10.8 milímetros.

Mesmo com tempo instável, a Cidade Alta obtém temperaturas elevadas. Ao amanhecer, os termômetros marcaram a mínima de 20ºC. A máxima prevista é de 27ºC.

Previsão para o domingo

Chuvas ainda são previstas no domingo (5), em Apucarana. A previsão mostra que há 66% de probabilidade de ocorrência de chuva. A precipitação acumulada é de 1.4 milímetros.

As temperaturas devem variar entre 20ºC e 26ºC.

