Risco de tempestades segue elevado no Paraná nesta segunda-feira

Da Redação

As temperaturas ficam amenas no município

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas podem ocorrer ao longo desta segunda-feira (17) nos municípios do estado. Inclusive, algumas regiões devem registrar volume significativo de chuva.

O Simepar mostra que em Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, o dia será chuvoso. Apesar da Cidade Alta ter amanhecido com sol entre nuvens, o tempo será predominantemente nublado e chuvas podem ser registradas a qualquer momento do dia.

A previsão indica que há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 28.4 milímetros para Apucarana. Portanto, a cidade pode registrar uma quantidade significativa de chuva.

Devido ao tempo instável, as temperaturas ficam abaixo do que foi registrado nos dias anteriores. Ao amanhecer, os termômetros obtiveram a mínima de 18ºC; a máxima não deve ultrapassar os 24ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, o risco de tempestades segue elevado no Paraná.

