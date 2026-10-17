Risco de queda de eucalipto interdita trecho de rua e fecha comércios em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, em operação conjunta com a Defesa Civil, interditou na manhã deste sábado (17) um pequeno trecho da Rua Talita Bresolin, na região central da cidade, nas proximidades do Espaço das Feiras. A medida de segurança foi tomada devido ao risco iminente de queda de um eucalipto de grande porte, o que também obrigou a interdição preventiva de quatro estabelecimentos comerciais localizados na via.

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A decisão foi respaldada por um laudo emitido pela Secretaria do Meio Ambiente, que condenou a árvore. De acordo com o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon, a estrutura do eucalipto foi severamente comprometida e suas raízes ficaram expostas após a passagem de um vendaval. A interdição é necessária para evitar acidentes envolvendo os veículos que transitam pelo local e os próprios comércios.

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A previsão é que o trecho e os estabelecimentos permaneçam fechados até a próxima quinta-feira (22). Segundo o secretário, esse prazo foi estabelecido para que a Copel possa atuar na rede de alta tensão que atravessa o local, garantindo as condições seguras para que as equipes da prefeitura realizem o corte e a remoção da árvore.