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Risco de queda de eucalipto interdita trecho de rua e fecha comércios em Apucarana

Bloqueio afeta quatro estabelecimentos e deve durar até a próxima quinta-feira, aguardando intervenção da Copel na rede de alta tensão

Escrito por Da Redação
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Risco de queda de eucalipto interdita trecho de rua e fecha comércios em Apucarana
Autor Eucalipto corre cisco de sofrer queda nas proximidades do Espaço das Ferias - Foto: TNOnline

A Prefeitura de Apucarana, em operação conjunta com a Defesa Civil, interditou na manhã deste sábado (17) um pequeno trecho da Rua Talita Bresolin, na região central da cidade, nas proximidades do Espaço das Feiras. A medida de segurança foi tomada devido ao risco iminente de queda de um eucalipto de grande porte, o que também obrigou a interdição preventiva de quatro estabelecimentos comerciais localizados na via.

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A decisão foi respaldada por um laudo emitido pela Secretaria do Meio Ambiente, que condenou a árvore. De acordo com o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon, a estrutura do eucalipto foi severamente comprometida e suas raízes ficaram expostas após a passagem de um vendaval. A interdição é necessária para evitar acidentes envolvendo os veículos que transitam pelo local e os próprios comércios.

Risco de queda de eucalipto interdita trecho de rua e fecha comércios em Apucarana
AutorFoto: TNOnline

A previsão é que o trecho e os estabelecimentos permaneçam fechados até a próxima quinta-feira (22). Segundo o secretário, esse prazo foi estabelecido para que a Copel possa atuar na rede de alta tensão que atravessa o local, garantindo as condições seguras para que as equipes da prefeitura realizem o corte e a remoção da árvore.

Risco de queda de eucalipto interdita trecho de rua e fecha comércios em Apucarana
AutorFoto: TNOnline
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